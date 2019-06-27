غدا.. قرعة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة بالقاهرة

يقيم الاتحاد المصري لكرة الطائرة، قرعة بطولة العالم للناشئات والتي تستضيفها مصر سبتمبر المقبل، غدا الجمعة, بمشاركة 20 دولة كن مختلف أنحاء العالم.

وقال أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد والقائم بأعمال الرئيس في تصريحات للوفد، أن القرعة ستقام في الثامنة مساء غد الجمعة في قاعة الماسية بدار المشاة، تحت

رعاية وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى سفراء الدول المشاركة في البطولة لحضور مراسم القرعة.

وأكد عبدالدايم ان منتخب الناشئات يخوض معسكرا مغلقا بالقاهرة استعدادا للبطولة بجهاز فني متميز بقيادة البرازيلي ماركوس، ومن المقرر ان يخوض معسكرا خارجيا ببلغاريا خلال الفترة من 10 وحتى 18 يوليو المقبل.

وأوضح عبدالدايم أن الاتحاد سينظم بطولة دولية بالقاهرة، قبل بدء بطولة العالم، تضم 4 منتخبات أوروبية إلى جانب مصر في الفترة من 25 إلى 30 أغسطس على استاد القاهرة، ضمن خطة الأعداد للبطولة.