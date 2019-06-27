تشيلسي يقترب من ضم كوفاسيتش نهائيًا

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى التوصل إلى إتفاق مع ريال مدريد بشأن النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، من أجل ضم اللاعب بشكل دائم لصفوف الفريق اللندني.

وانتقل كوفاسيتش إلى صفوف تشيلسي في أغسطس الماضي قادمًا من

ريال مدريد، على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن تشيلسي توصل إلى إتفاق مع ريال مدريد، بشأن ضم النجم الكرواتي بشكل نهائي.

وأوضحت "على الرغم من منع تشيلسي من عقد صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إلا أن البلوز بإمكانه ضم كوفاسيتش لأنه مسجل في النادي بعد فترة إعارة اللاعب في الموسم الماضي.".

واختتمت "إعارة كوفاسيتش تنتهي في الـ 30 من يونيو الجاري، لذلك يتعين على تشيلسي إنهاء الصفقة قبل ذلك".