اليوم.. منتخب سيدات السلة يواجة أوغندا في التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية

يواجة المنتخب الأول لسيدات السلة عصر اليوم الخميس، نظيره منتخب أوغندا في ثاني مواجهات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للبطولة الإفريقية، بـ أوغندا. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة. عصرًا بتوقيت القاهرة. وكان قد نجح المنتخب الوطني بالإمس بالفوز على منتخب كينيا. وتضم مجموعة المنتخب المصري مع أوغندا وكينيا ورواندا، ويقوده فنيًا إيهاب الألفي. بينما تضم قائمة السيدات كلًا من : منة الله عوض، ميرال أشرف، ندا نافع، ميار إيهاب، ريم أسامة، أسرار ماجد، نور الله على، جنة مصطفى، ريم هشام، هالة مصطفى، ثريا محمد، رنيم الجداوى.

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