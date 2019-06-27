مصر تستضيف معسكرًا عالميًا للاعبي الاسكواش

أكد أسطورة الاسكواش المصرية أمير وجيه، أن مصر تستضيف معسكرًا تدريبيًا عالميًا، على أعلى مستوى، لعدد كبير من اللاعبين الدوليين في لعبة الاسكواش.

شدد أسطورة الاسكواش المصرية، أن المعسكر يستضيف ٦٥ لاعبًا من دول العالم المختلفة، مشيرًا إلى حضور علي فرج، بطل العالم، والمصنف الأول،

وكذلك النجم المصري محمد أبو الغار، ومصطفى عسل بطل العالم في الناشئين.

أكد وجيه أن المعسكر يستضيف لاعبين من أندية السعودية، وأمريكا، وكوريا الجنوبية، وهونج كونج، والهند، والأردن، والكويت، وبربيدس، مشيدًا بدعم زياد التركي، رئيس

الاتحادين السعودي والدولي للاسكواش، وعاصم خليفة رئيس الاتحادين المصري والعربي.

وشدد على أن المعسكر يقام على ملاعب ناديين، هما بالم هيلز والجزيرة، موجهًا الشكر إلى رجل الأعمال ياسين منصور، وكذلك مجلس إدارة نادي الجزيرة على حسن الاستضافة.

وأشاد أسطورة الاسكواش المصرية بمجهودات وزارتي السياحة والرياضة واهتمام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمعسكر التدريبي الذي تشهده الأراضي المصرية.