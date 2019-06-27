الشباب والرياضة تطلق الدورة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع والأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات الدورة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة (African PLP) تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم 2018، وتزامنًا مع رئاسةمصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.
وتنطلق فاعليات الدورة الأولى خلال الفترة من 26 يونية الجاري إلى 10 أغسطس 2019 بمشاركة 1000 شاب من
ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي بمختلف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، وذلك استكمالًا لدور مصر في المشاركة الفعالة مع الحكومات الإفريقية المختلفة
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