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ليفربول يتعاقد مع سيب فان دن بيرج في أولى صفقاته الصيفية

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أعلن نادي الإنجليزي عن تعاقدة مع اللاعب الشاب سيب فان دن بيرج من صفوف نادي بي اس  زفوله الهولندي.

ويبلغ اللاعب من العمر 17 عامًا ويشغل مركز المدافع، ووقع عقد طويل الأجل مع الريدز بعد التوصل إلى اتفاق مع ناديه الهولندي.

وقال فان دن بيرج أنه شعو رائع بالنسبة له أن ليفربول

يعد بالنسبة له أكبر ناد في العالم وحلمه أصبح حقيقة بالإنضمام له.

وأضاف اللاعب الهولندي أنه رأى العديد من لاعبي الأكاديمية وصلوا إلى الفريق الأول هنا، وهو أمر لا يصدق خاصة في مثل هذه الأندية الكبيرة.

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وقال عن المدير الفني  لفريق ليفربول

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أن الإلماني يورجن كلوب شخص رائع وأحد أسباب النجاح، وهو سبب وجوده في الريدز.

وأختتم قائلًا أنه يعتقد أن هذا هو أفضل مكان بالنسبة له للتطور ويتمنى أن يلعب في الآنفيلد كثيرًا من المباريات.

فان دين بيرج شارك في 15 مباراة بالدوري الهولندي للدرجة الأولى، وساهم في تواجد فريقه بالمركز الثالث عشر.

وعلى الصعيد الدولي فهو يتواجد مع المنتخب الهولندي تحت 19 عامًا، وشارك أربع مباريات حتى الآن.

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