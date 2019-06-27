أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعاقدة مع اللاعب الشاب سيب فان دن بيرج من صفوف نادي بي اس زفوله الهولندي.
ويبلغ اللاعب من العمر 17 عامًا ويشغل مركز المدافع، ووقع عقد طويل الأجل مع الريدز بعد التوصل إلى اتفاق مع ناديه الهولندي.
وقال فان دن بيرج أنه شعو رائع بالنسبة له أن ليفربوليعد بالنسبة له أكبر ناد في العالم وحلمه أصبح حقيقة بالإنضمام له.
وأضاف اللاعب الهولندي أنه رأى العديد من لاعبي الأكاديمية وصلوا إلى الفريق الأول هنا، وهو أمر لا يصدق خاصة في مثل هذه الأندية الكبيرة.
وقال عن المدير الفني لفريق ليفربول
وأختتم قائلًا أنه يعتقد أن هذا هو أفضل مكان بالنسبة له للتطور ويتمنى أن يلعب في الآنفيلد كثيرًا من المباريات.
فان دين بيرج شارك في 15 مباراة بالدوري الهولندي للدرجة الأولى، وساهم في تواجد فريقه بالمركز الثالث عشر.
وعلى الصعيد الدولي فهو يتواجد مع المنتخب الهولندي تحت 19 عامًا، وشارك أربع مباريات حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يتعاقد مع سيب فان دن بيرج في أولى صفقاته الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.