شاهد.. وليد سليمان يدعم عمرو وردة بعد اعتذاره

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أكد وليد سليمان نجم منتخب مصر الأول، أنه لابد من مسامحة عمرو وردة بعد قيامه بتقديم اعتذار عن أخطائه خلال الفترة الأخيرة.
قال سليمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مين فينا مبيغلطش، ومين فينا معصوممن الغلط، ربنا كبير وبيغفر مهما كانت الذنوب والزلات، وقال في كتابه " ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
كان اتحاد الكرة أصدر قرارًا باستبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر خلال بطولة الأمم الأفريقية الحالية، قبل أن تتوادر أنباء عن التراجع في القرار والسماح لصاحب الـ25 عامًا بالاستمرار مع المنتخب الوطني.
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