اليوم.. الإسماعيلي يواجة القناة وديًا

يواجه الإسماعيلي مساء اليوم الخميس، نظيره القناة في مباراة ودية على ملعب الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك المتبقية له في بطولة الدوري الممتاز، والتي ستتواصل عقب بطولة أمم أفريقيا 2019.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر القائم على أعمال المدير الفني للفريق في خلال الودية لتجربة ناشئين جدد سيتم الاعتماد على جهودهم ضمن صفوف الفريق الأول بشكل

تدريجيى فى الفترة المقبلة.

وأنهى الدراويش مرانه بالأمس استعدادًا لمواجة القناة بتقسيمه حماسية شارك بها جميع اللاعبين للتدريب على بعض الجمل الفنية والتكتيكية لتنفيذها في لقاء الغد.

ويحتل الدراويش المركز السابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة.