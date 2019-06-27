رياضة | مدرب مالي : نجحنا في ضربة البداية .. وجاهزون لتونس بدون ضغوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مالي : نجحنا في ضربة البداية .. وجاهزون لتونس بدون ضغوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة فريقه غدًا أمام تونس في العديد من النقاط الهامة .

وقال محمد مجاسوبا : مباراة الغد هامة جدًا بالنسبة للفريقين ، هي مباراة مع بلد شقيق نتبادل الاحترام مع منتخب تونس ومدربه الجيد الان جريس الذي حقق نجاح كبير مع مالي في السابق .

وأضاف : فريقنا شاب وقام ببداية رائعة وعلينا أن نحافظ على ذلك فيما هو قادم .

وتابع : مالي دولة كبيرة في كرة القدم ، كنا وصيف البطل في السبعينات ولعبنا في المربع الذهبي أكثر من مرة ، استعدينا بشكل جيد لهذة البطولة من البداية ونسعي للذهاب بعيدًا في المنافسات .

وواصل: المباراة الأولى دائما في أي منافسة تخلق نوعًا من الراحة للاعبين وتصدر قلق لدي المنافس في حالة الفوز الكبير .

وأردف : الهدف الآن الترشح للأدوار الإقصائية وترديد السمعة الطيبة لبلادنا في كرة القدم ، أما الهدف الثاني هو التعامل الجيد مع مباراة تونس التي نعتبرها الأهم خلال هذة المرحلة ، وبالتأكيد سنعمل على إصلاح ماحدث من أخطاء .

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وأكمل : نتعامل مع اللاعبين بكل صبر وهدوء وأعمل على جاهزيتهم بشكل مستمر .

وأضاف : كل المستويات متقاربة في البطولة ، الجميع لديه مجموعة من اللاعبين الأكفاء .

وتابع : أعرف جيدًا أنه في كرة القدم هناك خيارات مانقوم بها ، لابد من العمل على خلق توازن بين الدفاع والهجوم ، أفضل اللعب بطريقة هجومية بشكل مستمر وهذا ماظهر أمام موريتانيا ولكن علينا ألا نترك المساحات للخصم حتى لانعاقب.

وواصل : نعول غدًا على نقاط قوتنا أمام تونس لانضع لاعبينا تحت أي ضغوط من أجل حسم التأهل .

وأستطرد : بالتأكيد لاعبي الفريقين سيعانون من حرارة الطقس الحار جدًا ونعمل على التعامل مع هذة الوضعية الصعبة .

وأتم : نعمل على مواصلة النجاح في البطولة والاستفادة من الحالة الذهنية الجيدة للاعبي فريقنا .