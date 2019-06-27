رياضة | لاعب مالي :مواجهة تونس قوية .. والطقس سيؤثر علينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب مالي :مواجهة تونس قوية .. والطقس سيؤثر علينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مولا واجي لاعب منتخب مالي ونادي نوتنجهام فورست الانجليزي، أن لاعبي فريقه جاهزين لمباراة الغد أمام منتخب تونس في ثاني جولات المجموعة الخامسة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال مولا واجي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تونس ومالي : إن المواجهة مع نسور قرطاج ستكون قوية بالفعل فالفريق التونسي ترشح للمونديال ويضم مجموعة ممتازة من اللاعبين.