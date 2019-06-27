رياضة | لاعب مالي :مواجهة تونس قوية .. والطقس سيؤثر علينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب مالي :مواجهة تونس قوية .. والطقس سيؤثر علينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مولا واجي لاعب منتخب مالي ونادي نوتنجهام فورست الانجليزي، أن لاعبي فريقه جاهزين لمباراة الغد أمام منتخب تونس في ثاني جولات المجموعة الخامسة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية.
وقال مولا واجي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تونس ومالي : إن المواجهة مع نسور قرطاج ستكون قوية بالفعل فالفريق التونسي ترشح للمونديال ويضم مجموعة ممتازة من اللاعبين.
وأضاف : لايوجد في البطولة الحالية فريق ضعيف ، الجميع لديه الأمل والفرصة في الظهور الجيد وطموح الصعود للأدوار النهائية .
وعن حرارة الطقس في المباراة قال إنه بالطبع سيؤثر على لاعبي مالي لأنهم يلعبون في أوروبا وأجواء الطقس هناك طيبة للغاية .