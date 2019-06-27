رياضة | كلمات نارية من وليد سليمان عن أزمة عمرو وردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمات نارية من وليد سليمان عن أزمة عمرو وردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضامن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي ومنتخب مصر مع مؤازرة عمرو وردة صانع ألعاب أتروميتوس اليونانى في أزمة استبعاده من معسكر الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية بسبب الفيديو الجنسي المتهم به من فتاة مكسيكية.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه على فيس بوك: "مين فينا مبيغلطش ومين فينا معصوم من الغلط، ربنا كبير وبيغفر مهما كانت الذنوب والزلات وقال فى كتابه " ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ"، ربنا رحيم بينا واحنا كعباد لازم نكون رحماء ببعض".

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وكان منتخب مصر قد استبعد عمرو وردة من معسكره في كان 2019، بعد تداول فيديو غير أخلاقي مع فتاة مكسيكية.