رياضة | أياكس "يشل" ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس "يشل" ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي أياكس أمستردام الهولندي سعر بيع نجمه فان دي بيك إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما أوردته صحيفة (دي تيليجراف) الهولندية، في عددها الصادر الخميس، أن أياكس، يريد مبلغا يتراوح "بين 50 و60 مليون يورو"، للتنازل عن لاعب الوسط دوني فان دي بيك.

Advertisements

وأوضحت أن هذه الصفقة "لن تلقى ترحيبا" من جماهير أياكس، لأن فان دي بيك سيصبح بذلك ثالث جوهرة تغادر صفوف الفريق عقب انتقال فرينكي دي يونج (22 عاما) لبرشلونة، واقتراب ماتياس دي ليخت (19 عاما) من التعاقد مع يوفنتوس الإيطالي، بحسب بعض التقارير.

وكان فان دي بيك (22 عاما) واحدا من العناصر الأساسية في أياكس خلال الموسم الماضي حيث خاض 57 مباراة رسمية سجل خلالها 17 هدفا وصنع 13.