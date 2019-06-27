رياضة | تعرف على صفقات بنى سويف استعداداً للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على صفقات بنى سويف استعداداً للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس ادارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على محمد سليم إتمام التعاقد مع العديد من اللاعبين وذلك استعدادا للموسم الجديد بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ونجح مسوؤلى بنى سويف فى إتمام التعاقد مع تسع لاعبين من أندية مختلفة بدورى القسم الثانى وضم الفريق السويفى كلا من هارون اسماعيل مدافع الترسانة واحمد الامور مدافع اسوان وكمال خليل مدافع وجناح سوهاج ومحمود مكى جناح طنطا ومحمود جمال الحضرى حارس مرمى الحمام ومصطفى بلية مهاجم بلدية المحلة بعد أن رحل عن صفوف فريقه السابق . كما نجح الفريق السويفى فى استعارة ثنائى اف سى مصر وهما المدافع بلال سالم وكريم محفوظ حارس المرمى . وتم تجديد عقود الثنائى معتز محروس وحسام عيسي لاعبي وسط الفريق لموسم جديد . Advertisements ورحل عن الفريق كلا من شريف حافظ وأحمد مصطفى بندق وسعيد احمد وشريف عبد العزيز ومحمود محمد حسانين ومحمد عبد الحفيظ . بجانب الثنائى مصطفى عبد الستار حارس مرمى الفريق السويفى والذى رحل لصفوف غزل المحلة وأحمد شحاته المنضم لصفوف ابو قير للأسمدة . ويقود الفريق جهاز فنى بقيادة حسن موسى مديرا فنيا ويعاونه كلا من ابو المجد مصطفى واسامة عبد العزيز وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى وعلى جاد مسؤل قيد وأحمد سعودى ووائل عطيه جهاز طبي . وكان بنى سويف قد أنهى الموسم الماضى محتلا المركز الثانى برصيد 50 نقطة خلف اسوان الصاعد للدورى الممتاز .

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