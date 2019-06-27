رياضة | مصر تستضيف معسكرا عالميا للاعبي الاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستضيف معسكرا عالميا للاعبي الاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أسطورة الاسكواش المصرية أمير وجيه، أن مصر تستضيف معسكرا تدريبيا عالميا على أعلى مستوى لعدد كبير من اللاعبين الدوليين في لعبة الاسكواش.

وشدد أسطورة الاسكواش المصرية أن المعسكر يستضيف ٦٥ لاعبا من دول العالم المختلفة، مشيرا إلى حضور علي فرج بطل العالم والمصنف الأول، وكذلك النجم المصري محمد ابو الغار، ومصطفى عسل بطل العالم في الناشئين.

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وأكد وجيه أن المعسكر يستضيف لاعبين من أندية السعودية، وامريكا، وكوريا الجنوبية، وهونج كونج، والهند، والأردن، والكويت، وبربيدس، مشيدا بدعم زياد التركي رئيس الاتحادين السعودي والدولي للاسكواش، وعاصم خليفة رئيس الاتحادين المصري والعربي.



وشدد على أن المعسكر يقام على ملاعب ناديين هما بالم هيلز والجزيرة، موجها الشكر إلى رجل الأعمال ياسين منصور، وكذلك مجلس إدارة نادي الجزيرة على حسن الاستضافة.



وأشاد أسطورة الاسكواش المصرية بمجهودات وزارتي السياحة والرياضة واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمعسكر التدريبي الذي تشهده الأراضي المصرية.