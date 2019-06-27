رياضة | الكشف الطبي يفصل تجديد الهلال لعموري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف الطبي يفصل تجديد الهلال لعموري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، من التجديد للاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" للموسم الرياضي الجديد 2019-2020 .

‏ وكانت إدارة الهلال⁩ قد اشترطت قبل التجديد مع "عموري" وصول الكشف الطبي والتأكد من سلامة اللاعب، بعد تعرضه لإصابة بالرباط الصليبي، مطلع الموسم الرياضي الماضي ومدى جاهزيته.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع بين الطرفين خلال اليومين المقبلين، بعقد لمدة موسم رياضي فقط ، في حال منح الجهاز الطبي اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة.