رياضة | علاء نبيل: قرار استبعاد عمرو وردة صائب "مليون في المائة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء نبيل: قرار استبعاد عمرو وردة صائب "مليون في المائة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد علاء نبيل، مدير عام المنتخب الوطني سابقا، تداول كل أخبار اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "السوشيال ميديا مودية الدنيا في داهية، الحياة بقت لايف".



وأشار "نبيل"، خلال حواره ببرنامج "أخبار مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن أزمة اللاعب عمرو وردة مع المنتخب الوطني، ليست المشكلة الأولى له، معتبرًا أنه كان من الأفضل استبعاد وردة عقب مباراة منتخب مصر أمام منتخب الكونفو الديمقراطية.



وأضاف أن الانضباط ضروريًا بين صفوف المنتخب الوطني ضروري، لافتا إلى أن قرار ااستبعاد عمرو وردة صائب "مليون ف المائة"، ولكن توقيته خاطىء.

