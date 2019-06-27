رياضة | الأهلي يعلن موعد عودة ناصر ماهر وصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن موعد عودة ناصر ماهر وصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم صلاح محسن وناصر ماهر لاعبا فريق الأهلي في مران الفريق يوم السبت المقبل بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلا عليها بالتنسيق مع الجهاز الفني.

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وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن صلاح محسن وناصر ماهر شاركا مع المنتخب الأوليمبي ولم يحصلا على فترة الراحة الكافيه على غرار ما حدث مع باقي اللاعبين وهو ما دفع الجهاز الفني لمنحهما فترة راحة على ان ينتظما في مران الفريق يوم السبت المقبل.

ويخوض الأهلي فترة إعداد في القاهره قبل السفر إلى اسانيا مطلع يوليو لاقامة معسكر تدريبي يشتمل على تجارب ودية.