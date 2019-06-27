رياضة | بعد فضيحة وردة.. "مظاليم أجيري" كل يبكي على ليلاه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة وردة.. "مظاليم أجيري" كل يبكي على ليلاه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزيزي القارئ نحيطك علمًا بأن كل ما سيتم سرده من وحي خيال الكاتب وليس له صلة بالواقع، إلا إننا نحاول أن نسلط الضوء على ما ممكن أن يدر في عقول المغضوب عليهم من قائمة أجيري.

صوت مكسيكي يرفض الاستماع لمن حوله فالجميع يناشدونه بضرورة ضم لاعبين بأعينهم، والخواجة يرى الصواب فيما يفعله فقط، ليس المهم الطريقة التي سيلعب بها المنتخب مدام المعايير التي يتم الأختيار بناءً عليها واضحة.

المحترف أفضل من المحلي، جميع الوعود كاذبة سأختار ما يعجبني فقط، لا يشترط أن يكون متألق مع فريقه ولا يشترط الخبرة الدولية سيكتسبها معنا خلال البطولة، ولا يهم السيرة الأخلاقية إذا كان محترف فما المانع !.

تلك القائمة التي سماها البعض "الولا حاجه" التي تم اختيارها بناءً على المعايير السابقة وبعد تعسر المنتخب في عبور زيمبابوي بنتيجة كبيرة نظرًا للأداء المتواضع الذي قدمه أمام الفراعنة وأكتفوا فقط بهدف وحيد لتريزيجية وبعد أزمات عمرو وردة الأخلاقية داخل المنتخب واستبعاده.

عادت من جديد معالم الحسرة التي مر بها مظاليم أجيري بعد عدم الألتفات لهم في أختيار قائمته النهائية وتحديدًا بعد علمهم بما حدث مع اللاعب عمرو وردة داخل معسكر المنتخب، وأصبح كلًا منهم يردد "لو كنت متواجد لم يحدث ذلك".

وبعد ثواني معدودة قام محمد عواد بمكالمة جماعية مكونة من: عبدالله جمعة ورمضان صبحي وإليكم نص المكالمة.

وجهات نظر اللاعبين فيما حدث مع وردة

محمد عواد..عرفتوا اللي حصل واستبعاد وردة؟

عبدالله جمعة.. طيب ما دا المتوقع بعد كل اللي حصل لازم يحافظوا على المنتخب.

Advertisements

رمضان صبحي.. الله أعلم، يمكن مش حقيقي يا جماعة كلنا بنغلط بس أنا لو مكانه كنت هستغل الفرصة وأموت نفسي مع المنتخب.

وبدأ كلاً منهم يبكي على ليلاه..

محمد عواد.. طيب منا خدت وعد من كابتن أحمد ناجي ومنضمتش ! مع أني عامل مواسم حلوة وكنت أحسن جون في مصر وكنت استحق أكون موجود حتى لو حارس أحتياطي، ولو في أفضل مني في الدوري المصري ويستحق الفرصة ليه بعد ما استبعدت من معسكر كأس العالم، أتكلم معايا وقالي أني اتدرب معاه بعد البطولة عشان أبقي زي عصام الحضري وأضمن وجودي في القائمة، كله كان كلام ومحصلش حاجه منه.

عبدالله جمعة.. طيب منا ساعدت الزمالك في أناه تاخد الكونفدرالية وكنت أفضل ظهير أيسر في مصر ومحدش توقع أن أكون خارج القائمة النهائية وخصوصًا أن أننا عندنا أزمة في عدد اللاعبين المميزين في المركز دا في مصر.

وكمان حتى الصحف الأجنبية أتكلمت عن استبعادي وكل المحللين والجماهير ومحصلش حاجه بردو، ولو كنت موجود كنت هموت نفسي عشان أثبت أن استحق التواجد في المنتخب.

رمضان صبحي.. وأنا كمان كل الصحف بتتكلم عني وأن كنت هبقي أفضل بديل لتريزيجية خصوصًا لو لقدر الله أتصاب، أو مكنش يومه في أي مباراة كنت هقدر أكون بديل كويس ليه وكمان أنا في فترة صغيرة في إعارتي مع الأهلي سجلت أربع أجوان وعملت 2 اسيست.

وكمان بعد استبعاد وردة من المعسكر أحنا بقى عندنا وليد سليمان بس بديل ل 3 لاعيبه أنتوا متخيلين ! يعني صلاح وتريزيجية والسعيد ليهم بديل واحد بس.

وبعد تلك الأزمات التي تدق أبواب المنتخب في أصعب وقت يمر على تاريخ الفراعنة من أزمة أخلاقية وأزمة فنية وغيرها، وفي وسط كل هذا الظلام يوجد سمة امل يولد ونتمني أن يتم تتويج منتخب الساجدين بالكان، خاصة مع التنظيم المبهر والافتتاح الأكثر جمالًا على مر تاريخ القارة السمراء.