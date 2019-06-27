رياضة | سخيري لاعب تونس: مصير نسور قرطاج بين أيدينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سخيري لاعب تونس: مصير نسور قرطاج بين أيدينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الياس سخيري لاعب منتخب تونس ونادي مونبليه الفرنسي أن هناك نقاش كان بين لاعبي الفريق عقب التعادل مع انجولا في المباراة الأولى وقال إن هذا ضروري من اجل الوقوف على اخطائنا كاملة .

وأضاف، كنا واعون على حقيقة الأداء في لقاء الافتتاح والان أصبحنا مجبرون على تقديم الأفضل خلال مواجهة مالي .