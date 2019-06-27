رياضة | مدرب تونس: أحفظ مالي عن ظهر قلب وردي في الملعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تونس: أحفظ مالي عن ظهر قلب وردي في الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نسور قرطاج غدًا أمام مالي في ثاني جولات المجموعة الخامسة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال جيريس: "يجب علينا أن نحصد ما عملنا عليه خلال مباريات الإعداد أمام كرواتيا والعراق والأداء القوي الذي ظهرنا عليه وتقديم الجانب العملي على الجانب الشخصي ولابد من تحقيق نتيجة إيجابية.. أعرف لاعبي منتخب مالي الذي سبق ودربته ولكن في النهاية لابد من العمل الإنساني على الفوز بنقاط المباراة كاملة".

وأضاف جيريس: "تابعت منتخب مالي أمام موريتانيا وأرى أنه قدم أداء رائعًا في المباراة الأولى ترشحه للذهاب بعيد في البطولة.. الانتقادات هي جزء من عملي لن أتناقش فيها ، ولن اهتم حاليا بها ، هناك مباراة هامة ومصيرية غدا وعلينا أن نبتعد عن ما يشغلنا من انتقادات والتركيز على الفوز ولا غيره ومن غير الطبيعي أن أتحدث في تغييرات فريقي ومن حقي أن احتفظ بها كاملة دون الحديث فيها".

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وتابع جيريس: "هناك العديد من المنتخبات على المستوى القاري جادين ولكن المنتخب التونسي يملك حالة مميزة وصراحة كبيرة بين اللاعبين في الاعتراف بالخطأ أعرف المنتخب المالي جيدا ولن أتحدث عنه وردي سيكون في الملعب".

وواصل جيريس: "بالتأكيد درجة حرارة الجو ستكون في الحسبان لاننا سنلعب في أجواء حارة جدا وهو ما يضعنا أمام مشكلة في استرجاع الجهود وأعتقد أن كل الفرق معرضة للعب في هذا التوقيت كما أن المنافس أيضا سيلعب في نفس الظروف".