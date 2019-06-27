رياضة | رسميا.. ليفربول يخطف الموهبة الهولندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ليفربول يخطف الموهبة الهولندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ضم المدافع الهولندي الشاب سيب فان دن بيرج لاعب نادي زفوله الهولندي خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح ليفربول في بيان له أنه توصل مع نادي زفوله لضم صاحب الـ17 عاماً، بعقد طويل الأمد فيما أبدى اللاعب سعادته بالانضمام لقلعة الريدز.

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وقال دي بيرج: "ليفربول هو أكبر ناد في العالم وحققت حلمي بالانضمام إليه وأظن أن يورجن كلوب كان أحد أسباب انضمامي إلى الفريق".

ولعب فان دين بيرج 15 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي، وساعد زفوله الهولندي لاحتلال المركز 13 في الدوري الهولندي.