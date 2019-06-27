رياضة | المنصورة يضم 'بيبو' في ثالث صفقاته للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصورة يضم 'بيبو' في ثالث صفقاته للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم مسئولو نادي المنصورة التعاقد مع أحمد السيد العدل، الظهير الأيسر لفريق بني عبيد السابق ولمدة ثلاث مواسم والمعار أخيرا الي فريق الحمام.

وسبق له اللعب لأندية مثل شيكو وبني عبيد والحمام المطروحي وكان من ناشئين المنصورة، اللاعب الذي تألق خارج جدران نادي المنصورة واستطاع تسجيل أهداف من ضربات ثابتة وتصويبات قوية حيث يمتاز بإمتلاك قدم يسرى صلبة وروح قتالية.

تعد تلك الصفقه هي رابع صفقات المنصورة في الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع نادر السيد ومؤمن فكرى لاعبي خط الوسط ووائل السعدني الظهير الأيسر.