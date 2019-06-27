رياضة | لاعب شبان بدواي تاسع صفقات الرجاء المطروحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب شبان بدواي تاسع صفقات الرجاء المطروحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي في التعاقد مع علي جمعة لاعب شبان بدواي لمدة 3 سنوات لتدعيم خط دفاع الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

وكان جمعة قد أنضم لشبان بدواي في فترة الإنتقالات الشتوية من فارسكور وتألق مع شبان بدواي مما دفع الفريق المطروحي للتعاقد معه.

حضر التوقيع المدير الإداري لنادي الرجاء سليمان سنجاري، وتعتبر صفقة علي جمعة تاسع صفقات الفريق المطروحي، حيث نجح في التعاقد مع محمد جمال أبو عصا لاعب مالية كفر الزيات وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي وحسام فتحي لاعب وسط جمهورية شبين و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، إيهاب فؤاد مدافع بترول أسيوط وعوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش وعادل السيوي لاعب دمياط.

ومن المقرر أن يبدا نادي الرجاء فترة الإعداد يوم السبت 29 يونية إستعدادا للموسم الجديد.