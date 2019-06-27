رياضة | رسميا.. برشلونة يعلن ضم حارس فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يعلن ضم حارس فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم البرازيلي نيتو حارس مرمى نادي فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال برشلونة في بيان رسمي إنه تعاقد نيتو بمبلغ 26 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كمتغيرات على أن يوقع نيتو للبرسا لمدة 4 مواسم.

وكشف برشلونة عن أن قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس البرازيلي تصل إلى 200 مليون يورو وذلك بعد أن انتقل جاسبر سيليسين حارس الفريق إلى فالنسيا.