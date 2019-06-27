رياضة | الجزائر والسنغال في موقعة "ضرب نار" بأمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر والسنغال في موقعة "ضرب نار" بأمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الدفاع الجوي في الساعة السابعة مساء اليوم قمة نارية بين الجزائر والسنغال في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وتعد مباراة اليوم قمة مبكرة في أمم إفريقيا بين الجزائري جمال بلماضي والسنغالي أليو سيسيه مدربا الفريقين في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا كينيا وتنزانيا.

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وتحسم مباراة الجزائر والسنغال المتصدر في المجموعة وملاحقه، وهو عامل مهم سيكون له تأثير على مصير المنتخبين في "كان 2019" إذ أن نتيجتها قد تحسم المكان الذي يلعب فيه الفائز والخاسر وكذلك يحدد هوية منافس كل منهما في ثمن النهائي.

ويعتمد منتخب الجزائر على نجومه رياض محرز وبغداد بونجاح وسفيان فيجولي بينما تتسلح السنغال بساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي وكيتا بالدي نجم إنتر ميلان الإيطالي.