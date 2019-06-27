شكرا لقرائتكم خبر عن باضاوي: الدخول لصالة بطولة الملاكمة بدعوات خاصة والان مع التفاصيل
أكد فهمي باضاوي وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب، أن دخول صالة الشهيد علي بامعبد بسيئون لمتابعة بطولة العالم للملاكمة العربية سيكون بدعوات خاصة تم توزيعها للرياضيين عبر الجهات الرياضية ولن يكون الدخول للجميع.
وقدم باضاوي خلال تصريح له بعد وصول اللاعبين الأجانب والعرب واليميين والشخصيات ممثلي عدد من الجهات المختلفة إلى مطار سيئون صباح اليوم الخميس أعتذاره لكل المتابعين والمحبين للعبة في وادي حضرموت ومدينة سيئون.
يشار أن البطولة سيتم نقلها مباشرة على قناة حضرموت الفضائية يومي الجمعة والسبت.
وكان أبطال الملاكمة العربية قد وصلوا إلى مطار سيئون الدولي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم على الخطوط اليمنية من مطار القاهرة بمصر.
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