شكرا لقرائتكم خبر عن الكأس الذهبية: أمريكا تفوز على بنما وتواجه كوراسو في ربع النهائي والان مع التفاصيل
سجل جوزيه التيدور هدفاً من كرة مقصية، منح الولايات المتحدة الفوز على بنما 1-0، وصدارة المجموعة الرابعة، في بطولة الكأس الذهبية.
وبصدارة مجموعته بفارق 3 نقاط عن بنما الثانية، فرض المنتخب الأمريكي مواجهة سهلة في ربع النهائي مع كوراساو المغمورة، فيما تلعب بنما مع جامايكا.
وفي باقي مباريات ربع النهائي، تلعب هايتي مع كندا، والمكسيك مع كوستاريكا.
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