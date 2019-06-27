شكرا لقرائتكم خبر عن "الأتلتي" يعرض 126 مليون يورو على بنفيكا لضم فيليكس والان مع التفاصيل

قدم أتلتيكو مدريد عرضاً بقيمة 126 مليون يورو لضم مهاجم بنفيكا البرتغالي الواعد جواو فيليكس.

تخطى العرض البند الجزائي البالغ 120 مليون يورو لتحرير اللاعب (19 عاماً)، في صفقة سيتم تسديدها على عدة أقساط، بحسب ما أوضح بنفيكا في بيان.

وكانت الصحف المحلية توقعت في الاسبوع الاخير انتقال فيليكس إلى "كولتشونيروس" مقابل 120 مليون يورو في عقد لخمس سنوات، وراتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، ليصبح بين أغلى 5 لاعبين في تاريخ اللعبة، وأغلى لاعب برتغالي في التاريخ، متخطيا الاسطورة كريستيانو رونالدو المنتقل بـ105 ملايين يورو من ريال مدريد الاسباني إلى يوفنتوس الايطالي.

وقرر أتلتيكو ضم فيليكس لتعويض رحيل هدافه الفرنسي أنطوان غريزمان صاحب (133 هدفاً) في 5 مواسم والذي أكد رحيله عن صفوف الفريق، ويرجح انتقاله إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، وراتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو.