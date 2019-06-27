شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق عمرو وردة يؤكد عودته لمعسكر المنتخب: «علشان جنبوا ربنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن زياد وردة شقيق نجم المنتخب المصري عمرو وردة، عودة الأخير لمعسكر الفراعنة من جديد عقب استبعاده أمس الأربعاء على خلفية الفيديوهات والأزمة التي تعرضها لها بتهمة التحرش.

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وقال شقيق وردة عبر «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين أخي عمرو وردة رجع المنتخب المصري وفي المعسكر الأن وسوف يكمل مشواره إن شاء الله في البطولة الأفريقية علشان جنبوا ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي بتحبه وبتسانده»، وحتى الآن لم يخرج اي تأكيد رسمي من قبل اتحاد الكرة المصرية بعودة اللاعب لصفوف المنتخب.

وكان عمرو وردة، مهاجم المنتخب المصري، قد قدم اعتذاره على ما بدر منه في أزمة التحرش الجنسي وتضامن معه عدد كبير من لاعبي المنتخب.