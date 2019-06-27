رسمياً.. سيليسن إلى فالنسيا مقابل 35 مليون يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن حارسه الاحتياطي الدولي الهولندي ياسبر سيليسن الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2016، انضم إلى مواطنه فالنسيا في صفقة قدرت قيمتها بـ35 مليون يورو.

وجاء في بيان نشره بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين: "توصل ناديا برشلونة وفالنسيا إلى اتفاق لانتقال ياسبر سيليسن، سيدفع نادي فالنسيا 35 مليون يورو لبرشلونة".

وانضم سيليسن (30 عاماً) إلى النادي الكاتالوني عام 2016 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه كأساسي بين الخشبات الثلاث وظل رديفاً للحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن.

وأحرز سيليسن خلال الفترة التي قضاها في النادي الكاتالوني خمسة ألقاب، اثنان منها في الدوري ومثلهما في الكأس المحلية، إضافة إلى الكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن رحيل سيليسن إلى فالنسيا سيسرع من وصول الحارس البرازيلي نيتو، الذي من المرجح أن يسلك الاتجاه المعاكس والانتقال من فريق "الخفافيش" إلى "كامب نو" ليصبح الرقم 2 في الفريق.