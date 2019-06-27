شكرا لقرائتكم خبر عن «الغربي» مدرباً لفريق «النهضة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أنهت إدارة نادي النهضة إجراءات تعاقدها مع المدرب التونسي عفوان الغربي، ليقود دفة الفريق الأول لكرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان للموسم المقبل، ويملك المدرب الشاب سيرة مميزة، حيث صعد مع فريق أولمبيك مدنيين إلى الدوري الممتاز لأول مرة قبل ثلاث مواسم وثبت الفريق في الدوري.

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ويعتبر الكابتن عفوان لاعب سابق مميز وأحد نجوم نادي النجم الساحلي، وحقق معهم بطولة إفريقيا 2007 والكونفدرالية الإفريقية 2008 والسوبر الإفريقي 2008، وكان صاحب الهدف الأول للنجم الساحلي أمام الأهلي المصري في نهائي إفريقيا.

من جهة أخرى، وقعت إدارة نادي النهضة عقد الرعاية الأول لفريق كرة القدم مع شركة (قطاف) للمياه، وذلك بحضور رئيس النادي المهندس لطفي الدوسري ورئيس مجلس إدارة (قطاف) محمد القحطاني، وأعضاء مجلس الإدارة الأمين العام وائل القو وجاسم الدوسري ومحمد آل حمد، ورجال الإعلام، حيث ستكون مدة العقد موسم ووضع الشعار على الكتف.

وقال رئيس مجلس إدارة (قطاف) إن الجو العام في نادي النهضة، وزيارته إلى معظم ألعاب النادي ساعده بالتوقيع مع النادي، وأن هذه الرعاية ستكون بداية لرعايات أخرى، ومقدماً شكره لإدارة النادي على التعامل المميز، وأيضاً قدم شكره لرجال الإعلام على تواجدهم ودعمهم لنادي النهضة.