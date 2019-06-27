شكرا لقرائتكم الجزائر في مواجهة عصيبة مع السنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 15 ساعة في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 22:21

يسعى المنتخب الجزائري «محاربو الصحراء» إلى تخطي عقبة نظيره السنغالي «أسود التيرانغا» غدا (الخميس) على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حتى الـ 19 من الشهر الجاري.



ويتقاسم منتخبا الجزائر والسنغال صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما بعد فوز الأول في الجولة الأولى على كينيا بهدفين من دون مقابل والثاني على تنزانيا.

من جهته، أوضح المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، أنه درس طريقة لعب منتخب السنغال، معرباً عن عدم قلقه من مشاركة نجم ليفربول الإنكليزي السنغالي ساديو ماني في مباراة الغد بعد غيابه عن المباراة الأولى، مشدداً على أنه يعول على لاعبيه الذين وصفهم بالمميزين.

Advertisements

بدروه، أشار إلى المدير الفني للمنتخب السنغالي أليو سيسيه، إلى أن ساديو ماني قادر على صنع الفارق لفريقه، لافتاً إلى أن الجيل الحالي لفريقه قادر على التتويج بأمم إفريقيا.

ويغيب عن صفوف السنغال مدافع شالكه الألماني ساليف ساني الذى يعانى من التواء شديد في كاحل القدم.

وفي المجموعة ذاتها وعلى الملعب ذاته، تلتقي كينيا مع تنزانيا، وقال المدير الفني لمنتخب كينيا سباستيان مينييه إنه يحتاج للنقاط الثلاث على رغم صعوبة المواجهة، مشددا على تقديره للمنافس.

وعلى ملعب الإسكندرية وضمن المجموعة الثانية تلتقي مدغشقر وبوروندي اللتان تشاركان للمرة الأولى في نهائيات البطولة القارية، واستهل منتخب مدغشقر مسيرته فى البطولة بتعادل ثمين مع غينيا بهدفين لكل منهما، فيما بدأ منتخب بوروندي مشواره بالهزيمة أمام نيجيريا بهدف من دون مقابل .