لاسارتى يطمئن على حارس الأهلى المصاب...

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جدة - عمرو شويل حرص الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على الاطمئنان على حارس الفريق على لطفى بعد إصابته الأخيرة فى "اليد" والتى حرمته من المشاركة فى أكثر من تدريب قبل أن ينتظم فى المران.
وتعرض لطفى لإصابة فى اليد خلال أحد التدريبات الأخيرة قبل أن يتم علاجه ويُشارك فى مران الفريق بشكل طبيعى.
وجلس لاسارتى مع على لطفى على هامش مران الفريق المقام حالياً بإستاد التتش من أجل الاطمئنان على حالة الحارس ومدى تعافيه من الإصابة.
من جهته أكد لطفى للمدير الفنى أنه لا يُعانى من اية اثار للإصابة فى اليد وبات يُشارك بشكل طبيعى فى التدريبات.
ويتدرب الأهلى اليوم على مرتين صباحا ومساء فيما سيحصل الفريق على راحة من التدريبات غداً، ويسافر الأهلى إلى إسبانيا خلال أوائل يوليو المقبل لإقامة معسكر خارجى استعدادا لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام بطولة الدورى الممتاز.
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