شكرا لقرائتكم ماذا قال لاسارتى فى جلسة خاصة مع عربى بدر؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى للاعب الفريق الصاعد عربى بدر خلال جلسة خاصة جمعتهما صباح اليوم الخميس، على هامش الفريق باستاد التتش. وحرص لاسارتى على توجيه عربى لاعب فريق الشباب المُلقب بـ"خليفة" حسام غالى لعدة أمور فنية للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة. ويسعى لاسارتى لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ونفسيا خلال فترة الإعداد التى يخوضها الفريق فى القاهره قبل السفر مطلع الشهر المقبل إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبى بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال لاسارتى فى جلسة خاصة مع عربى بدر؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.