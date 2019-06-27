فرمان من أبو ريدة لكل لاعبي المنتخب الوطني

اعلن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة فرمان، لكل لاعبي المنتخب الوطني بعد اعتماده لقرار استبعاد اللاعب عمرو وردة من جانب معسكر المنتخب الوطني، بعد أن انتشر له فيديو جنسي للاعب انتشر على اغلب مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قد كشف مصدر من داخل المنتخب المصري، بأن أبو ريدة غضب بشدة بعد أن تم أبلاغه بفضيحة عمرو وردة، وأن تلك الأمور تضع المنتخب في موقف محرج أمام الجماهير، وتم إصدار قرار من كل أعضاء المنتخب الوطني، بعدم التحدث عن واقعة عمرو وردة سواء داخل المعسكر أو خارجه لحرصه على تركيز الفريق، كما اصدر توجيهاته باتخاذ كافة العقوبات المغلظة ضد أي شخص يتحدث عن الواقعة مجدد داخل صفوف المعسكر.