ايهاب لهيطة: قرار استبعاد وردة لم يستغرق أكثر من 5 دقائق

اعلن أيهاب لهيطة، المدير الفني للمنتخب الوطني، بأن قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر، قد صدر من جانب الميكسيكي خافير اجيري، حيث أنه قد أشار إلى أن قرار استبعاد اللاعب لم يستغرق سوى 5 دقائق، بعد أن ظهر له فيديو جنسي يخص اللاعب تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قد أكد لهيطة، أنه في تمام الساعة 11 صباح أمس، وصل له غير أخلافي للاعب عمرو وردة، قام بعدها بخمس دقائق بإبلاغ المدير الفني للمنتخب الوطني، الذي قرر على الفور أن يتم استبعاد اللاعب من المنتخب الوطني نهائيا بدون نقاش، وعلى الفور تم الاتصال برئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، وأخباره بقرار المدير الفني، فصدق على قراره من دون نقاش للمحافظة على سمعه منتخب مصر، والتزام كل اللاعبين وانضباطهم داخل المعسكر..