بكاء هستيري للاعب عمرو وردة بعد استبعاده من المنتخب المصري

أعلنت قناة أون سبورت، عبر شاشتها التليفزيونية، بأن اللاعب عمرو وردة قد دخل في نوبة بكاء هستيرية بعد إبلاغه بقرار استبعاده من فريق المنتخب الوطني، بسبب تداول فيديو يظهر فضيحة جنسية للاعب مع عارضة أزياء مكسيكية.

حيث قد قال المراسل بأنه من داخل فندق أقامة المنتخب الوطني، دافع عمرو وردة عن نفسه بشدة، وقال لكل اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب، بأن اغلب الفيديوهات المتداولة مفبركة، ويوجد شخص ما يتعمد إيذاءه، حيث “قال مش أنا اللى في الفيديوهات، ولو كانت صحيحة فهي قديمة، ولم تحدث وأنا موجود في معسكر منتخب مصر”.

والجدير بالذكر بأنه يوجد فتاة مكسيكية نشرت من خلال حسابها الرسمي على تويتر فيديو فاضحا للاعب عمرو وردة، بجانب نشر عدد من المحادثات في تطبيق واتس آب بين الطرفين تدور حول واقعة جنسية بينهما.