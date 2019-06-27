موعد مباراة مصر وأوغندا في بطولة كأس الأمم الإفريقية

قام الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني بطي صفحة أداء اللاعبين في مباراة منتخب الكونغو امس الأربعاء، حيث أن المباراة جاءت في إطار الجولة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية في مصر 2019، حيث قد حسم المنتخب الوطني اللقاء لصالحهم بهدفين بدون رد، حيث أن الهدفين جاؤوا من جانب احمد حمدي واللاعب محمد صلاح، ليقوم فريق المنتخب بحجز بطاقة التأهل في الدور 16 من البطولة الأفريقية بشكل رسمي.

حيث يبدأـ المنتخب الوطني ابتداء من اليوم الخميس، استعداده حتى يواجه منتخب أوغندا خلال الجولة الثالثة في البطولة، فأنه من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد القادم الموافق 30 يونيو، وتقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9 مساء عبر كورة بوست .

والجدير بالذكر بأن اللاعب محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر، قد فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب الكونغو الديموقراطية،التي أقيمت على استاد القاهرة مساء أمس الأربعاء.