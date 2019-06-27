محمد صلاح كلمة السر في عودة عمرو وردة للمنتخب المصري

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رغم على فضيحة التحرش جنسيًا بعارضة أزياء مصرية، وارتكابه فعلًا فاضحًا مع عارضة أزياء مكسيكية، إلا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، تراجع عن قرار استبعاد اللاعب عمرو وردة من المنتخب الوطني لكرة القدم، مدى الحياة.

وحصلت ""الخليج 365"" على كواليس القرار الجديد الذي تم اتخاذه بعد ضغوط شديدة مارسها لاعبو المنتخب المصري، ولاسيما لاعب نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، على مجلس إدارة اتحاد الكرة ومدرب المنتخب غافيير أجيري.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ""الخليج 365"" فإن لاعبي المنتخب المصري أعربوا عن استيائهم من استبعاد اللاعب عمرو وردة من المنتخب مدى الحياة، بدون إجراءات تحقيقات كافية في الفيديو الذي نشرته عارضة الأزياء المكسيكية، التي قدمت شكرها الخاص للمدرب مواطنها غافيير أجيري، مما يثير علامات استفهام حول توقيت نشر الفيديو، رغم أن الواقعة مرت عليها شهور طويلة.

وأشار لاعبو المنتخب إلى أن زميلهم عمرو وردة لم يترك المنتخب رغم قرار استبعاده، واستمر معهم في متابعة التدريبات، وطالبوا بمنحه فرصة أخرى، وعدم ذبحه بمجرد ارتكابه الخطأ الأول.

ورغم عدم إعلان قرار التراجع رسميًا، إلا أن زياد وردة، شقيق اللاعب عمرو وردة، أعلن صباح اليوم الخميس، عودة شقيقه لمعسكر الفراعنة مرة أخرى.

وكتب شقيق "وردة"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين أخي عمرو وردة رجع المنتخب المصري وفي المعسكر الآن وسوف يكمل مشواره إن شاء الله في البطولة الأفريقية علشان جنبوا ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي بتحبه وبتسانده".

وشكل تدخل لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في الأزمة نقطة فاصلة، لاسيما أنه طالب بمنح وردة فرصة أخرى، وكتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مدافعا عن "وردة": "يجب معاملة المرأة بأقصى درجات الاحترام. "لا" تعني "لا". هذه الأشياء هي ويجب أن تظل مقدسة".

وأضاف صلاح: "وأعتقد أيضا أن العديد من الذين يرتكبون الأخطاء يمكن أن تتغير إلى الأفضل، ولا ينبغي أن ترسل مباشرة إلى المقصلة، وهو أسهل طريقة للخروج".

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وتابع "نحن بحاجة إلى الإيمان بالفرص الثانية... نحن بحاجة إلى توجيه وتثقيف. التجنب ليس هو الحل".

وبعد أن كتب صلاح تغريدته بدقائق، خرج "عمرو وردة"، في مقطع فيديو معلًنا اعتذاره الشديد علي ما بدر منه في أزمة التحرش الجنسي. وقال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"أنا بعتذر على اللي حصل مني واعتذر لأهلى وللجهاز الفني واللاعبين، وأي حد زعلان مني مضايقش منى وأي حد أنا ضايقته قبل كده مضايقش منى أنا آسف" .

وأضاف: "أتعهد أن الفترة المقبلة ستكون جيدة ..كل حاجة هتبقى كويسة ومش هعمل أي حاجة تضايق أي حد مني.. أنا أسف مرة تانية".

ولم تمر إلا دقائق معدودات، إلا وأعلن شقيقه زياد، عودة عمرو لصفوف المنتخب المصري لكرة القد.

وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني، هاني أبو ريدة، قد قرر استبعاد اللاعب عمرو وردة من المنتخب مدى الحياة.

يأتي هذا في الوقت الذي تأهل فيه المنتخب المصري إلى دور الستة عشر من المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، متفوقًا على منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ومنتخب زيمبابوي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وكنت عارضة أزياء مكسيكية قد نشرت أمس مقطع فيديو فاضح للاعب عمرو وردة، وقالت إنه تحرش بها جنسيًا، وجاء ذلك بعد أقل من يوم على اتهام عارضة الأزياء المصرية ميريهان، أربعة لاعبين في المنتخب المصري بالتحرش جنسيًا بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، استبعاد اللاعب عمرو وردة، لاعب نادي أتروميتوس اليوناني مدى الحياة من جميع المنتخبات المصرية.

ومن جانبه اعترف اللاعب الدولي بارتكاب جريمة التحرش الجنسي بالعارضة الحسناء، وقال في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء أثناء المران استعدادًا لمباراة مصر والكونغو مساء اليوم الأربعاء: "البنت وحشة أوي"، في إشارة منه إلى عارضة الأزياء التي اتهمته بالتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف وردة أن الواقعة حدثت منذ 3 أشهر، واستغلتها الفتاة في هذا التوقيت كي تنتقم منه، بوضعه في موقف محرج مع المنتخب.

