غاسول سيبقى مع تورونتو رابتورز بعد تفعيل العام الأخير من عقده

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قرر لاعب الارتكاز الاسباني مارك غاسول تفعيل العام الاخير من عقده مع فريقه الحالي تورونتو رابتورز والذي سيتقاضى بموجبه 25،6 مليون دولار، للبقاء ضمن صفوف بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لعام إضافي، بحسب ما اعلن الفريق الكندي الاربعاء.
وانضم غاسول الى رابتورز الموسم الماضي قادما من ممفيس غريزليز، وبلغ معدل تسجيله 9،4 نقاط و6،4 متابعات و3 تمريرات حاسمة و1،1 صدة في المباراة الواحدة في الادوار الإقصائية "البلاي أوف" هذا الموسم.
وفي سن الـ 34 عاما، أحرز لاعب الارتكاز الفارع الطول (2،16 م) لقبه الاول في الدوري بعد 11 عاما قضاها في الملاعب الاميركية، علما انه اختير افضل مدافع في عام 2013، كما شارك في مباراة "كل النجوم" ثلاث مرات. واحرز لقب بطولة العالم (2006) وبطولة اوروبا مرتين (2009 و2011) وميداليتين أولمبيتين فضيتين (2008 و2012) مع المنتخب الاسباني.
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