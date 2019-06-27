بعد 4 سنوات.. كيف وضع أجيري تريزيجيه في منافسة مع صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

منذ تولي المكسيكي خافيير أجيري قيادة المنتخب المصري، والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي محمود حسن "تريزيجيه" في تصاعد مستمر من الناحية التهديفية للمنتخب.

تريزيجيه ليس للمرة الأولى ينضم فيها للمنتخب إنما كان الظهور الأول لصاحب الـ24 عامًا يعود إلى عام 2014 عندما كان شوقي غريب مديرًا فنيًا للفراعنة.

ناشئ الأهلي السابق استطاع أن يشارك في 39 مباراة دولية إلا أن الظهور الأبرز له كان مع المدير الفني الحالي للمنتخب خافيير أجيري بعدما سبق وأن لعب تحت قيادة شوقي غريب والأرجنتيني هيكتور كوبر.

- 160 دقيقة لا تكفي

خلال حقبة المدرب شوقي غريب لعب تريزيجيه 160 دقيقة فقط مع المنتخب المصري حيث كان الظهور الأول له أمام المنتخب الكيني ليشارك لمدة 70 دقيقة، بينما كان الظهور الثاني عندما لعب مباراة كاملة أمام المنتخب السنغالي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015.

مباراتي كينيا والسنغال لم تشهدا أي مساهمة من تريزيجيه سواء من الناحية التهديفية أو المساهمة بالأهداف.

- هدفين مع كوبر

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رحل شوقي غريب عقب فشل مصر في التأهل لكأس الأمم نسخة 2015 والتي أقيمت بغينيا الإستوائية ليتم تعيين الأرجنتيني هيكتور كوبر لقيادة الفراعنة.

تريزيجيه بدأ مشواره مع كوبر بالتسجيل أمام غينيا بيساو في ودية انتهت لصالح مصر بهدفين دون رد.

وفي المجمل شارك تريزيجيه في 27 مباراة دولية مع المنتخب المصري خلال فترة المدرب كوبر أحرز خلالها هدفين أمام غينيا بيساو وغينيا وصنع ثلاثة أهداف أمام كل من غانا (مرتين) والكونغو.

- منافسة مع صلاح

تفوق تريزيجيه الدولي بدأ منذ تعيين أجيري قيادة منتخب مصر وتحديدًا منذ مباراة النيجر والتي أقيمت في أغسطس الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

10 مباريات لتريزيجيه كانت كفيلة ليحقق أرقامًا مميزة على عكس حقبة شوقي غريب وهيكتور كوبر، حيث سجل لاعب قاسم باشا الحالي أربعة أهداف دولية وصنع هدفًا كانت في مباراة الكونغو الديمقراطية الأخيرة والتي انتهت لصالح مصر بنتيجة (2-0).

أهداف تريزيجيه الأربعة جعلته يصبح في منافسة مع النجم الأول للمنتخب والمحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح بعدما سجل خمسة أهداف وصنع أربعة خلال ست مباريات مع أجيري ليكون تريزيجيه في منافسة مع نجم الريدز على الأفضل في المنتخب.