ليفربول يتفوق على بايرن وأياكس ويضم موهبة هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ضم المدافع الهولندي الشاب سيب فان دن بيرج لاعب نادي زفوله الهولندي.

وقال بيان ليفربول أن الريدز توصلوا لإتفاق مع النادي الهولندي لضم صاحب الـ17 عاماً، بعقد طويل الأمد.

وقال فان دين بيرج للموقع الرسمي للريدز بعد توقيعه: "إنه إحساس رائع جداً".

وأضاف المدافع الهولندي: "بالنسبة لي، ليفربول هو أكبر نادي في العالم، وحلمي تحقق إلى حقيقة، وأنا متحمس جداً".

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وعن يورجن كلوب المدير الفني للريدز: "بالطبع هو شخص رائع، وهو أحد أسباب نجاح ليفربول، وأحد أسباب قدومي إلى هنا".

واختتم المدافع الشاب تصريحاته: "أعتقد أنه أنسب مكان بالنسبة لي لكي أنشأ وأتمنى أن ألعب العديد من المباريات هنا".

وكان ناديا بايرن ميونخ الألماني وأياكس الهولندي يتنافسان على ضم المدافع الهولندي من زوله الهولندي.

ولعب فان دين بيرج 15 مباراة مع فريقه الهولندي خلال الموسم الماضي، وساعد زفوله الهولندي لاحتلال المركز 13 في الدوري الهولندي.