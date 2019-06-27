ماذا قالت الصحف العالمية على تألق صلاح وتأهل مصر لدور الـ16؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نجح المنتخب المصري في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب الكونغو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.



وتصدر منتخب الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المنتخب الأوغندي صاحب الـ4 نقاط.



وأصبح منتخب الفراعنة ثاني المتأهلين إلى دور ربع النهائي بعد منتخب نيجيريا.



وعلقت الصحف العالمية على المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت أمس الجمعة على استاد القاهرة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:



سكاي سبورتس

صلاح يسجل ويرسل مصر إلى دور الـ16



سلطت الشبكة البريطانية الضوء على تأهل المنتخب المصري لدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على منتخب الكونغو.



وقالت الشبكة البريطانية أن النجم محمد صلاح سجل لمصر ليرسلهم إلى دور ربع النهائي برفقة نيجيريا من البطولة الأفريقية.



وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا استطاعوا أن يسجلوا في الشوط الأول من المباراة، ليتأهل المنتخب المصري لدور الـ16.



ميرور

صلاح يرد على الانتقادات



قالت الصحيفة البريطانية أن نجم ليفربول محمد صلاح استطاع أن يرد على الانتقادات التي وجهت له بسبب أدائه في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح رد على منتقديه بهدف في شباك الكونغو، ليقود مصر لدور الـ16 أمام جماهير بلاده الرائعة.



اندبندنت

صلاح "المايسترو" يقود مصر لدور الـ16

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سلطت الصحيفة البريطانية الضوء على تألق محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو بعد تسجيله لهدف وصناعته لآخر.



واهتمت الصحيفة باحتفال صلاح بعد تسجيله للهدف، حيث رفع يده لآذنيه أمام الجماهير المصرية التي رددت "مو، مو، مو".



واختتمت الصحيفة تقريرها بأن صلاح كان كالمايسترو الذي يقود أوركسترا مكونة من 75 ألف مصري في ستاد القاهرة الدولي أثناء احتفاله.



ديلي ميل

صلاح والمحمدي يسجلان



عنونت الصحيفة البريطانية تقريرها عن المباراة "صلاح والمحمدي يسجلان في الشوط الأول ليقودوا المستضيف لدور الـ16".



وقالت الصحيفة أن المحمدي افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 25 وصلاح ضاعف النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.



وأشارت الصحيفة إلى أن مصر استطاعت أن تضمن مكانها في دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



واختتمت الصحيفة مشيرة إلى أن مصر لم يسيطروا على المباراة بشكل كامل، حيث كاد منتخب الكونغو أن يسجلوا هدفين بعد كرتين في القائم.



بي بي سي

صلاح يسجل ويتأهل بمصر لدور الـ16



أشادت الشبكة البريطانية بأداء لاعب ليفربول محمد صلاح بعد أن استطاع أن يصنع ويسجل هدفًا في انتصار مصر على منتخب الكونغو.



وقالت الشبكة أن صلاح سجل هدفاً من تسديدة قوية من بين مدافعي الكونغو بعد تمريرة رائعة من تريزيجيه.



وأشارت الشبكة إلى أن المنتخب المصري المتوج بـ7 ألقاب في البطولة الأفريقية انضم لمنتخب نيجيريا في دور الـ16 من البطولة.