مارسيلو: سأقاتل من أجل تحقيق أمنيتي

أكد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، الغائب عن كوبا أمريكا 2019، بقرار فني، أنه طالما كانت لديه “سرعة وقدمان ورغبة”، سيقاتل دائماً من أجل ارتداء قميص “السيليساو”.

قال لاعب ريال مدريد (31 عاماً): “بعض من الصبر.. سأحاول التواجد في البطولة المقبلة.. أعمل كل يوم كي أمثل بلادي، لم يكن ذلك ممكنا هذه المرة، لكنني لم أتوقف عن المحاولة”.

وأضاف: “الأمر بسيط، لم يتم استدعائي، كان قرار المدرب تيتي، لكنني في عطلة الآن برفقة أسرتي”، وذلك لدى سؤاله من قبل شبكة إسبن برازيل حول أسباب غيابه عن منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019.

وأوضح نجم “الميرينغي” أنه يحرص على مؤازرة منتخب بلاده لأنه “مشجع” و”لديه أصدقاء” داخل الملعب، يأمل في أن يرفعوا الكأس في 7 يوليو (تموز) المقبل بملعب ماراكانا.

واستطرد: “أعبر لهم عن دعمي وتشجيعي الكامل كي يتوجوا بالبطولة”.