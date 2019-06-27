اليوم .. مران خفيف للأساسيين في منتخب مصر

يؤدي اللاعبون الأساسيون في تشكيل منتخب مصر، مرانًا خفيفًا، اليوم، على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة أوغندا فيالجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
فيما يخضع البدلاء لتدريبات قوية من أجل تجهيزهم للقاء أوغندا، خصوصًا أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، أكد أنه سيدفع بعناصر جديدة أمام أوغندا لتجنب الإجهاد.
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