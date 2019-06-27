الارشيف / اخبار الرياضه

اليوم .. مران خفيف للأساسيين في منتخب مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 يؤدي اللاعبون الأساسيون في تشكيل منتخب مصر، مرانًا خفيفًا، اليوم، على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة أوغندا في

الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

 فيما يخضع البدلاء لتدريبات قوية من أجل تجهيزهم للقاء أوغندا، خصوصًا أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، أكد أنه سيدفع بعناصر جديدة أمام أوغندا لتجنب الإجهاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. مران خفيف للأساسيين في منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا