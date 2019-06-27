محاولات من نجوم منتخب مصر لإعادة عمرو وردة

يجري عدد من نجوم منتخب مصر محاولات لإعادة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، إلى قائمة الفريق من جديد، بعدقرار اتحاد الكرة باستبعاده من المنتخب في أمم أفريقيا لأسباب أخلاقية.
يسعى لاعبو المنتخب، لإقناع الجهاز الفني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بإعادة اللاعب مرة أخرى للمنتخب والتراجع عن قرار استبعاده.
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