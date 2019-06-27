رياضة | المنتخب الوطني يؤدي مرانه في فندق الإقامة

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كشف إيهاب لهيطه مدير منتخب مصر عن خوض الفريق لتدريب وحيد صباح اليوم استعدادًا لمباراة أوغندا المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وحقق منتخب مصر، فوزًا هامًا على الكونغو، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة، فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وتقدم أحمد المحمدى بالهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثانى فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.