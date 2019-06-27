رياضة | وليد سليمان: كل لاعب يرتدي قميص المنتخب بذل ما في وسعه من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد سليمان: كل لاعب يرتدي قميص المنتخب بذل ما في وسعه من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نجم المنتخب المصري وليد سليمان بأن مستوى الفريق سيتحسن في المباريات القادمة خلال كأس الامم الإفريقية .

وقد فازت الفراعنة بالأمس على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شئ في المجموعة الأولى ضمن الجولة الثانية بالكان الإفريقي2019.

وقال لاعب الاهلي في تصريحات نقلت عبر قناة "أون سبورت" أن أجواء البطولة صعبة، وبها ضغوط كبيرة على الجهاز الفني واللاعبين .

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وأكمل: "الأداء سيتحسن في المباريات القادمة، وأهم ما تحقق هو الصعود للدور التالي".

وتابع : "كل لاعب يرتدي قميص المنتخب بذل ما في وسعه من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16".

وانهى كلامه قائلاً: " انا راضي عن نفسي، وأؤدي ما يطلبه مني الجهاز الفني في الملعب وخارجه".

يذكر أن المنتخب الوطني ضمن التأهل بعد وصوله للنقطة السادسة، ويكتفي فقط بالتعادل أمام اوغندا في المباراة القادمة من أجل التأهل كأول المجموعة الأولى.