رياضة | مانشستر يونايتد يطلب ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يطلب ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير اسبانية أن نادي مانشستر يونياتد يعيد اهتمامه بنجم دفاعات برشلونة صامويل اومتيتي من أجل تدعيم صفوفه للموسم الجديد.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو"، إن ادارة الشياطين الحمر كانت ترغب في ضم المدافع الفرنسي أومتيتي خلال الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يجدد عقده مع برشلونة، وقد عاد مجددا اليونايتد للتفكير في ضمه كما ان برشلونة يرغب في ضم ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد.

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وخلال الفترة الماضية كان يعاني مانشستر يونايتد من هبوط مستوى لاعبيه، خاصة في خد الدفاع، ما دفع سولسكاير بالتفكير في التعاقد مع لاعبين جدد.

لكن اليونايتد سيواجه صعوبة كبيرة في مدافع برشلونة باللعب في اولد ترافولد قبل محاولة الاتفاق مع برشلونة، أولًا لأن الفرنسي أعلن رغبته من قبل في البقاء في ملعب الكامب نو ومحالة استعادة مركزه في التشكيل الأساسي، بجانب أن مانشستر يونايتد لم يشارك في بطولة دوري الابطال.

كما أشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لا يفكر في بيع مدافعه لينديلوف، فهو يرغب في التدعيم لا التفريط، وهو ما سيجعل برشلونة يتمسك بأومتيتي وعدم التنازل عنه، حيث يمتلك 3 لاعبين فقط بجوار المدافع الفرنسي.