رياضة | رونالدو الظاهرة: أعتقد أن العالم كله يستمتع بمشاهدة ميسي وأتمنى يلعب كرة القدم بقية حياتك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو الظاهرة: أعتقد أن العالم كله يستمتع بمشاهدة ميسي وأتمنى يلعب كرة القدم بقية حياتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الظاهرة البرازيلية رونالدو بتهنئة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمناسبة عيد ميلاده الـ32 ويتمنى له الاستمرار في ملاعب كرة القدم لوقت أكثر.

وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية : وجه الظاهرة رسالة لميسي، قائلًا "أعتقد أن العالم كله يستمتع بمشاهدة ليو ..العب كرة القدم بقية حياتك".

وأضاف : " ميسي يتدرب مع برشلونة مع زملائه بشكل يومي، يُسمح له أن يكون أكثر استرخاءً ويستطيع أن يطور مستواه بشكل كبير".

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وتحدث عن الفارق بين ما حققه ميسي مع برشلونة، وما حققه مع منتخب بلاده، قال "أعتقد أنه من غير المقبول هذه الأنواع من المقارنات"

وأكمل الظاهرة : "أنا مقتنع بأن ميسي يريد الفوز بشيء مع المنتخب الوطني، وأنه سيبذل قصارى جهده لجعل ذلك ممكنًا".

وأختتم رونالدو قائلاً :" كان بإمكانه ميسي رفض اللعب في كوبا أمريكا، والذهاب في عطلة، لكنه ضحى براحته من أجل مساعدة التانجو على الفوز بالبطولة".